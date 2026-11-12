Москва12 ноя Вести.Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) приведет к его гибели. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

Он отметил, что при условии вступления Украины в ЕС, им придется финансировать Украину и предоставлять ей все необходимые политические квоты, что окончательно добьет Евросоюз.

Мы за последний год поэтапно, шаг за шагом, видим выполнение тех предусловий, которые ставились президентом Российской Федерации перед началом специальной военной операции. Я просто напомню, что среди прочего были вопросы о том, что Украина никогда не должна быть членом НАТО. На тот момент и сам блок НАТО, и страны-члены говорили, что у России нет права вето на то, чтобы решать, кто может быть членом НАТО, а кто нет. На сегодняшний день и сами представители НАТО, и страны-члены НАТО говорят, что членство Украины в НАТО — это вопрос уже несбыточный, про это необходимо забыть. Мы по ходу конфликта начали говорить, что в целом мы не возражаем против членства Украины в Европейском Союзе, потому что очевидно, что это членство как раз и добьет Европейский Союз, потому что если финансировать все, что необходимо на Украине из бюджета ЕС, при этом дать ей политические квоты вторые после Германии там по населению, ну, официальному, по крайней мере, пока еще, то именно это, скорее всего и "грохнет" Европейский Союз прокомментировал Сардарян

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе (ЕС) не ожидают, что Украина сможет вступить в объединение в ближайшие несколько лет. По данным Reuters, десятки дипломатов и чиновников из стран Евросоюза, с которыми беседовало агентство, говорили о серьезных препятствиях, которые Киеву и Брюсселю еще предстоит преодолеть, прежде чем Украина сможет стать членом объединения.