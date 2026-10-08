Политолог обозначил ключевую проблему по принятию новых членов в Евросоюз Эксперт Светов: новые члены в ЕС принимаются только по политическим соображениям

Москва8 окт Вести.Ключевая проблема внутри устройства Европейского союза заключается в том, что он создавался как экономическое объединения, однако новые члены вступали тоже из-за политических соображений европейских чиновников. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал политолог Юрий Светов.

По его словам, новым потенциальным членам ЕС предлагали крупные суммы денег из различных фондов для разрешения их внутренних проблем.

Ключевая проблема внутри Европейского союза – ЕС создавался как экономическое объединение, там должны быть взаимовыгодные какие-то отношения. А потом из политических соображений, когда его стали расширять, приглашая туда страны только по политическим соображениям: оторвать из социалистического бывшего блока… привлечь туда. Им из этих фондов Евросоюза давали деньги, они шли туда именно за этим. Они пришли туда, чтобы им кто-то давал деньги на решение своих внутренних вопросов объяснил Светов

Ранее сообщалось, что Украина требует полноправного членства в Евросоюзе и отказывается от любых других альтернатив и "каких-то гибридных вариантов" членства в объединении.

При этом никто в самом Евросоюзе не верит, что Украина в скором времени может стать полноправным членом, если подобный сценарий развития событий вообще возможен.