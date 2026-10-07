В МИД Украины заявили, что Киев не примет "получленство" в ЕС

МИД Украины: страна не будет вступать в Евросоюз "наполовину" В МИД Украины заявили, что Киев не примет "получленство" в ЕС

Москва7 окт Вести.Украина требует полноправного членства в Евросоюзе и отказывается от любых альтернатив. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Георгий Тихий.

По его словам, Киев откажется от "каких-то гибридных вариантов" членства в сообществе.

Доносим мы очень простую вещь: никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову "членство" сказал Тихий

Накануне издание Euractiv написало, что в Евросоюзе никто не рассчитывает на скорое вступление Украины в объединение, если такой сценарий вообще осуществим.

Ранее министр сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что страна не согласна на членство в Евросоюзе при введении постоянных ограничений в рамках объединения на продажу украинского зерна. По его словам, подобные лимиты расходятся с логикой европейской интеграции.