Euractiv: в ЕС не верят в скорое вступление Украины в сообщество

СМИ: в Евросоюзе не рассчитывают, что Украина скоро вступит в сообщество Euractiv: в ЕС не верят в скорое вступление Украины в сообщество

Москва7 окт Вести.Никто в Европейском союзе (ЕС) не верит, что Украина в скором времени станет членом сообщества, если такой сценарий вообще осуществим.

Об этом пишет издание Euractiv.

Один из собеседников портала – европейский дипломат указал, что заявки на вступление Украины и Молдавии в ЕС следовало бы рассматривать отдельно, поскольку Киев может не добиться прогресса в переговорном процессе.

Никто всерьез не верит, что Украина станет членом ЕС к концу десятилетия – если вообще когда-нибудь станет. Нам следует прекратить водить Киев за нос заявил еще один собеседник издания

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что попытки Киева нарастить присутствие на аграрном рынке Европы станут серьезным препятствием для переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Так он прокомментировал заявление министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого о том, что Киев не согласен на членство в Евросоюзе при введении постоянных ограничений в рамках объединения на продажу украинского зерна.