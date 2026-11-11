Reuters: Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие годы

Украину не ждут в ЕС в ближайшие несколько лет Reuters: Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие годы

Москва11 ноя Вести.В Европейском союзе (ЕС) не ожидают, что Украина сможет вступить в объединение в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Во многих странах политики не рассчитывают на вступление Украины в ближайшие десять лет заявил председатель аналитического центра "Европейская инициатива стабильности" Джеральд Кнаус

По данным Reuters, десятки дипломатов и чиновников из стран Евросоюза, с которыми беседовало агентство, говорили о серьезных препятствиях, которые Киеву и Брюсселю еще предстоит преодолеть, прежде чем Украина сможет стать членом объединения.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в ЕС 1 января 2027 года, как того хотел глава киевского режима Владимир Зеленский, поскольку процедура присоединения основана на соответствии необходимым критериям и не предусматривает скидок или привилегий.