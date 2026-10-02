Еврокомиссар Кос назвала вступление Украины в ЕС с 2027 года невозможным

В ЕС исключили вступление Украины в срок, названный Зеленским Еврокомиссар Кос назвала вступление Украины в ЕС с 2027 года невозможным

Москва2 окт Вести.Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, поскольку процедура присоединения основана на соответствии необходимым критериям и не предусматривает скидок или привилегий. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Дата 1 января 2027 года была установлена президентом (Владимиром) Зеленским​​​. Вступление основывается на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна сказала она в интервью Corriere della Sera

Еврокомиссар отметила, что на Украине и в ряде других стран членство Украины в Евросоюзе рассматривают как гарантию безопасности. Она также подчеркнула, что конфликт с Россией изменил геополитическую ситуацию в Европе.

По ее словам, одним из последствий этих изменений стало то, что расширение ЕС вновь оказалось среди приоритетов - не только в отношении Украины, но и других стран.

Кос добавила, что в процессе вступления для Украины не будет особых условий, льгот или послаблений. Вместе с тем, по ее словам, Евросоюз должен учитывать, что страна находится в условиях конфликта и нуждается в поддержке. Еврокомиссар выразила надежду, что до конца года удастся открыть как можно больше переговорных пунктов с Украиной.