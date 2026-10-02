Кнырик: Западу важен не прием Киева в ЕС, а сам процесс Кнырик: для Запада процесс движения Украины в ЕС важнее конечного результата

Москва2 окт Вести.Для западных политических стратегов процесс движения Украины в Евросоюз (ЕС) важнее конечного результата. Об этом заявил глава информагентства News Front Константин Кнырик изданию KP.RU.

Путь Украины в Евросоюз важен для технологов в качестве процесса, но не результата. И этот процесс постоянно должен подогреваться, но ни в коем случае не финализироваться отметил он

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, как этого хотел глава киевского режима Владимир Зеленский, поскольку процедура присоединения основана на соответствии необходимым критериям и не предусматривает скидок или привилегий.