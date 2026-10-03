Депутат Рады Бужанский: Украину в ближайшие годы не примут в Евросоюз

В Раде исключили включение Украины в Евросоюз в ближайшие годы Депутат Рады Бужанский: Украину в ближайшие годы не примут в Евросоюз

Москва3 окт Вести.В ближайшие годы Украину не возьмут в состав Евросоюза. С таким прогнозом выступил депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире YouTube-канала Politeka Online.

По оценке политика, республика может получить членство в евросодружестве не ранее 2036 года.

Не будет никакого ускоренного вступления в ЕС утверждает Максим Бужанский

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет вступить в Европейский союз 1 января 2027 года, поскольку процедура присоединения основана на соответствии необходимым критериям и не предусматривает скидок или привилегий.

Как отмечал глава информагентства News Front Константин Кнырик, для западных политических стратегов процесс движения Украины в Евросоюз важнее конечного результата.