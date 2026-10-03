Премьер Албании Рама: Украину не примут в ЕС в установленном порядке

В Албании заявили, что Украину не примут в Евросоюз при стандартной процедуре Премьер Албании Рама: Украину не примут в ЕС в установленном порядке

Москва3 окт Вести.Украина никогда не будет принята в Европейский союз (ЕС) в установленном правилами сообщества порядке. Таким мнением поделился премьер-министр Албании Эди Рама.

Украина, как и Албания, обладает статусом кандидата в члены ЕС.

Посмотрите на Украину. То, что ей обещают, - ложь. Обычным путем - с соблюдением всех критериев - она никогда не будет принята сказал он в интервью Die Welt

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Украина не сможет вступить в Евросоюз 1 января 2027 года, поскольку процедура присоединения основана на соответствии необходимым критериям и не предусматривает скидок или привилегий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС грозит развал в случае вступления в него Украины.