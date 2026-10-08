Москва8 окт Вести.Европейский союз не желает принимать Украину в свой состав. Среди причин экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров назвал огромную территорию Украины, большую численность населения и достаточно мощный промышленный потенциал. Подробности своего мнения эксперт озвучил в беседе с Владимиром Соловьёвым для ИС "Вести".

Дополнительно Килинкаров отметил противоречия между главой киевского режима Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно вступления в НАТО. Речь идет о желании Зеленского иметь полноценное членство и соответствующем заявлении Мерца о том, что вступление может быть осуществлено только с жесткими ограничениями.

Я хочу просто украинцам объяснить, в чем проблема, раз они вот с упертостью осла хотят интегрироваться в Европейский Союз. Надо задать себе вопрос: что пугает Европейский Союз, который не хочет принимать Украину в состав Европейского Союза? Первое — огромная территория. Второе — большая численность населения. Достаточно мощный промышленный потенциал, сильный аграрный сектор — это все пугает Европу объяснил политик

И "проблема" уже решается… Территории сокращаются, промышленный потенциал тоже; аграрный сектор лежит фактически на лопатках. Часть населения уже выехала, из 52 млн на старте сегодня около 20 млн. Так что, в принципе, путь Украины в Европу уже предопределен добавил он

Ранее Килинкаров заявлял, что Украина не способна существовать как самостоятельное государство. По словам политика, варианта у нее два: или войти в состав Евросоюза или в состав России.