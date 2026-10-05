СМИ: Мерц и Зеленский не смогли прийти к соглашению о вступлении Украины в ЕС

Мерц и Зеленский не договорились об ускоренном вступлении Украины в ЕС СМИ: Мерц и Зеленский не смогли прийти к соглашению о вступлении Украины в ЕС

Москва5 окт Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава киевского режима Владимир Зеленский во время переговоров в Киеве не смогли прийти к соглашению о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС), сообщает издание Politico.

Между Мерцем и Зеленским существуют разногласия по поводу стремления Украины к скорейшему вступлению в ЕС.

Канцлер Германии выразил скептицизм по поводу возможности вступления в ЕС в ближайшие годы и вместо этого предложил "ассоциированное членство" отмечает Politico

Ассоциированное членство предоставило бы Украине доступ к единому рынку ЕС, а также статус наблюдателя без права голоса в Совете ЕС, Еврокомиссии (ЕК) и Европейском парламенте (ЕП).

Однако Зеленский отклонил это предложение и заявил, что Украине необходимо "полноправное и равноправное" членство [в ЕС] уточняет издание

Мерц заявил ранее о намерении добиваться ускоренного приема Украины в ЕС, а также предложил обсудить вопрос предоставления Киеву ассоциированного членства в ЕС.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Мерц хочет, чтобы немцы перестали лениться и начали больше работать во благо Украины.