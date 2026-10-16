Мерц: лидеры ЕС обменялись мнениями по Украине без принятия решений

Мерц заявил об отсутствии решений по Украине на саммите ЕС Мерц: лидеры ЕС обменялись мнениями по Украине без принятия решений

Москва16 окт Вести.На саммите Евросоюза не принимали официальных решений по Украине, участники лишь обменялись мнениями. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит The Guardian.

Отвечая на вопрос о беседе с главой киевского режима Владимиром Зеленским и его просьбе выделить дополнительное финансирование, Мерц отметил, что европейские страны по-прежнему обеспокоены ситуацией на Украине.

Мерц отметил, что это был скорее обмен мнениями, а не принятие официальных решений, добавив при этом: "Мы все очень обеспокоены ситуацией в Украине" говорится в публикации

По словам канцлера, среди участников сохраняется широкий консенсус относительно продолжения поддержки Киева зимой и в следующем году.

Мерц добавил, что дальнейшие обсуждения финансовой помощи Украине запланированы на ноябрь и декабрь.

Ранее Зеленский, выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе, обратился к европейским странам с просьбой выделить Украине дополнительное финансирование объемом не менее 70 миллиардов евро.