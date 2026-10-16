Москва16 октВести.На саммите Евросоюза не принимали официальных решений по Украине, участники лишь обменялись мнениями. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит The Guardian.
Отвечая на вопрос о беседе с главой киевского режима Владимиром Зеленским и его просьбе выделить дополнительное финансирование, Мерц отметил, что европейские страны по-прежнему обеспокоены ситуацией на Украине.
Мерц отметил, что это был скорее обмен мнениями, а не принятие официальных решений, добавив при этом: "Мы все очень обеспокоены ситуацией в Украине"говорится в публикации
По словам канцлера, среди участников сохраняется широкий консенсус относительно продолжения поддержки Киева зимой и в следующем году.
Мерц добавил, что дальнейшие обсуждения финансовой помощи Украине запланированы на ноябрь и декабрь.
Ранее Зеленский, выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе, обратился к европейским странам с просьбой выделить Украине дополнительное финансирование объемом не менее 70 миллиардов евро.