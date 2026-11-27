Мерц: в ЕС до сих пор нет консенсуса по вопросу финансирования Киева

Мерц: в ЕС до сих пор нет согласия по вопросу помощи Киеву Мерц: в ЕС до сих пор нет консенсуса по вопросу финансирования Киева

Москва27 ноя Вести.Евросоюз (ЕС) пока не достиг единства по вопросу долгосрочного финансирования Киева, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц представителям СМИ.

В центре внимания саммита ЕС оказался проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы, который предусматривал выделение 100 млрд евро для Украины, то есть в среднем 14,3 млрд евро в год​​​.

Согласия по-прежнему нет. Однако есть признаки того, что у некоторых из тех, кто до сих пор сдержанно относится к финансированию Украины из бюджета ЕС, появляются идеи о том, как можно распределить эти средства, учитывая свои внутриполитические потребности отметил Мерц

Между тем отказ ряда стран участвовать в переговорах по бюджету ЕС на 2028–2034 годы поставил саммит объединения в Брюсселе на грань срыва.