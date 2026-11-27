Мерц: саммит ЕС завершился без решения по семилетнему бюджету Мерц: переговоры по семилетнему бюджету ЕС продолжатся 17 декабря

Москва27 ноя Вести.Главы стран Евросоюза (ЕС) на встрече в Брюсселе не смогли принять решение по бюджету ЕС на 2028–2034 годы, но надеются утвердить этот бюджет до конца 2026 года, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц представителям СМИ.

Приходится признать, что представления о том, каким образом следует формировать бюджет, пока еще сильно расходятся. Для нынешней стадии переговоров в этом нет ничего удивительного отметил Мерц

По словам канцлера, нужно время и много доброй воли, чтобы сблизить далекие друг от друга позиции.

При этом переговоры о бюджете ЕС проходят "в совершенно новую эпоху".

По этой причине мы не пришли к итоговому решению. Это неудивительно, иного я и не ожидал заявил канцлер

Главы стран ЕС возобновят переговоры 17 декабря. Затем председатель Евросовета Антониу Кошта подведет итоги обсуждений, после чего участники переговоров разъедутся.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что шансы на согласование семилетнего европейского бюджета на саммите ЕС в Брюсселе равны нулю.