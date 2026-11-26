Мадьяр: шансы на согласование бюджета ЕС на саммите в Брюсселе равны нулю

Мадьяр заявил, что шансы утверждения бюджета ЕС на саммите в Брюсселе нулевые Мадьяр: шансы на согласование бюджета ЕС на саммите в Брюсселе равны нулю

Москва26 ноя Вести.Шансы на согласование семилетнего европейского бюджета на саммите ЕС в Брюсселе равны нулю, считает премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. С таким заявлением он выступил в обращении в перерыве саммита, которое транслировало венгерское телевидение.

На саммите лидеры европейских стран обсуждают вопрос принятия бюджета ЕС на 2028–2034 годы объемом около 1,6 трлн евро.

Учитывая диаметрально противоположные позиции, заявленные в зале, шансы на достижение договоренности сегодня практически равны нулю, да и заключение соглашения к Рождеству представляется маловероятным сказал Мадьяр

Основные разногласия возникли между странами, выступающими за сокращение расходов и увеличение финансирования новых приоритетов, в том числе повышения конкурентоспособности европейской экономики, и государствами, добивающимися сохранения субсидий сельскому хозяйству и поддержки менее развитых регионов. Для утверждения бюджета необходимо единогласное решение всех 27 стран ЕС.

Кроме того, предметом спора стало предложение Еврокомиссии предоставить Украине новый кредит на 45 миллиардов евро в 2027 году.

Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария выступают против участия в этом кредитовании, тогда как Германия настаивает на поддержке со стороны всех членов объединения.