Мадьяр: Венгрия против попытки заставить ее финансировать Киев через бюджет ЕС

Мадьяр: Венгрия не даст шантажировать себя бюджетом ЕС ради финансирования Киева Мадьяр: Венгрия против попытки заставить ее финансировать Киев через бюджет ЕС

Москва24 ноя Вести.Венгрия не намерена мириться с тем, что ее вынуждают оплачивать поддержку Киева, и делают это предметом торга вокруг семилетнего бюджета Евросоюза.

Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадьяр, которого цитирует РИА Новости.

Соответствующий комментарий он сделал на пресс-подходе после встречи глав правительств стран Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).

21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта обнародовал новый проект бюджетного плана объединения на 2028–2034 годы.

Документ предполагает урезание совокупных расходов на 204 миллиарда евро относительно изначальной версии, предложенной Еврокомиссией. При этом резерв для Украины — 100 миллиардов евро — решено оставить в прежнем объеме.

Хотел бы подчеркнуть: мы не согласны с тем, чтобы финансирование Украины увязывали с семилетним бюджетом ЕС… Мы против того, чтобы в условиях и без того крайне напряжённого бюджета ЕС нас в обязательном порядке принуждали к такому финансированию, угрожали нам этим или выдвигали его как условие заявил Мадьяр

Венгерский премьер при этом обратил внимание, что Будапешт не выступает против помощи Киеву, оказывал ее прежде и намерен продолжать это делать.

Дискуссия о параметрах семилетнего бюджета и связанный с этим вопрос о финансировании Киева усилил разногласия между странами ЕС, написало издание Politico.

Ранее о недовольстве Чехии проектом общеевропейского бюджета из-за помощи Украине говорил чешский премьер Андрей Бабиш.

Словацкий премьер Роберт Фицо высказался против урезания расходов на политику сплочения внутри ЕС и отметил, что согласовать новый бюджет будет крайне непросто.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал этот документ не соответствующим духу времени ввиду наличия в нем финансового дисбаланса.