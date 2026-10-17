Мадьяр: Венгрия одобрит бюджет ЕС, если получит деньги из фондов Мадьяр: Венгрия одобрит бюджет ЕС, только получив деньги из фондов

Москва17 окт Вести.Венгрия готова одобрить новый бюджет Евросоюза (ЕС), только получив свои деньги из фондов ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсетях.

Я всем ясно дал понять: в декабре Венгрия одобрит новый семилетний бюджет ЕС лишь в том случае, если получит все причитающиеся ей деньги на развитие, а финансирование общей сельскохозяйственной политики и политики сплочения не сократят ни на один евро отметил Мадьяр

Венгрия готова наложить вето на проект нового бюджета ЕС, поскольку считает его неприемлемым.

Совет ЕС одобрил в июле обновленный план восстановления и устойчивости, который позволяет Венгрии получить от ЕС финансирование в размере до 10 млрд евро.

Все условия для получения денег из фондов ЕС Венгрия выполнила, заявил министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези.

Между тем Будапешт не намерен оказывать Киеву военную помощь и не позволит провозить оружие на Украину через Венгрию, заявил Мадьяр.