Мадьяр сообщил о договоренности Венгрии и Украины перезагрузить отношения Мадьяр: Венгрия и Украина договорились перезагрузить отношения

Москва16 окт Вести.Венгрия и Украина пришли к выводу о выгодности перевода политических и экономических отношений на новую основу. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Такое решение было принято на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Брюсселе, указал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Мы рассматриваем принятие Верховной радой закона об образовании для национальных меньшинств и незамедлительное начало его реализации как первый шаг к восстановлению взаимного доверия отметил венгерский премьер-министр

Венгрия, по словам Мадьяра, готова содействовать всеми возможными дипломатическими средствами достижению прекращения огня и прочного мира.

Венгерский премьер также заверил главу киевского режима в полной солидарности Будапешта с Киевом.