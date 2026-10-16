Москва16 октВести.Венгрия и Украина пришли к выводу о выгодности перевода политических и экономических отношений на новую основу. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
Такое решение было принято на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Брюсселе, указал Мадьяр в соцсети Facebook (запрещена в РФ).
Мы рассматриваем принятие Верховной радой закона об образовании для национальных меньшинств и незамедлительное начало его реализации как первый шаг к восстановлению взаимного доверияотметил венгерский премьер-министр
Венгрия, по словам Мадьяра, готова содействовать всеми возможными дипломатическими средствами достижению прекращения огня и прочного мира.
Венгерский премьер также заверил главу киевского режима в полной солидарности Будапешта с Киевом.