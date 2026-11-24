Мадьяр объявил, что отправляется в Закарпатье и встретится с Зеленским Премьер Венгрии Мадьяр сообщил о планирующемся визите в Закарпатье

Москва24 ноя Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 24 ноября, посетит Закарпатье вместе с главой венгерского МИД Анитой Орбан. Об этом венгерский премьер сообщил в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Во время визита Мадьяра в Закарпатье запланирована встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами венгерской общины​​​. Кроме того, как добавил венгерский премьер, он вместе с Анитой Орбан посетит несколько венгерских учреждений.

С 2015 года это первый визит премьер-министра Венгрии в Закарпатье написал Мадьяр

В июне Мадьяр заявил об официальном оформлении соглашения между Венгрией и Украиной о правах венгерского сообщества в Закарпатье. По его словам, документ касается образовательных, культурных, языковых и политических прав этнических венгров, проживающих на Украине.