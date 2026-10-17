Венгрия допустила транзит кукурузы с Украины через ее территорию Мадьяр поддержал провоз кукурузы с Украины через Венгрию

Москва17 окт Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не возражает против просьбы главы киевского режима Владимира Зеленского организовать транзит украинской кукурузы в Западную Европу через территорию Венгрии в опломбированных вагонах. Его слова передает телеканал RTL.

По словам Мадьяра, во время личной встречи Зеленский отметил, что для Украины было бы важно получить возможность перевозить кукурузу в западноевропейские страны, например, железнодорожным транспортом в закрытых вагонах.

Я ответил, что, если товары просто следуют транзитом через нашу страну, очевидно, для этого нет препятствий заявил Мадьяр

Он также сообщил, что на саммите Евросоюза (ЕС) Зеленский обратился к Польше, Румынии, Словакии и другим соседним странам с просьбой вновь разрешить транзит украинской продукции.

Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила на пресс-конференции в Люксембурге, посвященной открытию новых переговорных кластеров с Украиной, что Еврокомиссия (ЕК) пока не понимает, как украинский аграрный сектор может быть интегрирован в ЕС, который сам регулярно сталкивается с перепроизводством. По ее словам, Киеву следует ориентироваться на продажу зерна в страны Африки и Азии.