Москва10 нояВести.Евросоюз должен назначить специального представителя по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
По его словам, этот вопрос является одним из главных для европейских стран.
Что касается этой войны, то для нас крайне важно назначить кого-то для ведения переговоров от имени Европейского союзасказал Мадьяр, находящийся с визитом в Германии
Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, ЕС обязан быть за столом переговоров по вопросу Украины, потому что "если ты не за столом, то ты в меню".
В то же время Мадьяр дал понять, что видит в Евросоюзе разобщенность и отсутствие единого лица, которое бы могло вести диалог по проблемам внешней политики.
По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ЕС стремится подключиться к трехсторонним переговорам Москвы, Вашингтона и Киева, поскольку не хочет, чтобы урегулирование украинского кризиса шло при американском посредничестве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби, так как изначально был согласован трехсторонний формат.