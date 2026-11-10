Мадьяр призвал ЕС назначить представителя по урегулированию конфликта на Украине Мадьяр: ЕС должен назначить представителя по урегулированию конфликта на Украине

Москва10 ноя Вести.Евросоюз должен назначить специального представителя по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его словам, этот вопрос является одним из главных для европейских стран.

Что касается этой войны, то для нас крайне важно назначить кого-то для ведения переговоров от имени Европейского союза сказал Мадьяр, находящийся с визитом в Германии

Премьер-министр подчеркнул, что, по его мнению, ЕС обязан быть за столом переговоров по вопросу Украины, потому что "если ты не за столом, то ты в меню".

В то же время Мадьяр дал понять, что видит в Евросоюзе разобщенность и отсутствие единого лица, которое бы могло вести диалог по проблемам внешней политики.

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ЕС стремится подключиться к трехсторонним переговорам Москвы, Вашингтона и Киева, поскольку не хочет, чтобы урегулирование украинского кризиса шло при американском посредничестве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о невозможности участия представителей Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби, так как изначально был согласован трехсторонний формат.