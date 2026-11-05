Мелони призвала усилить координацию Евросоюза в связи с переговорами по Украине

Премьер Италии потребовала скоординировать позицию ЕС по украинским переговорам Мелони призвала усилить координацию Евросоюза в связи с переговорами по Украине

Москва5 ноя Вести.Странам Евросоюза необходимо обсудить, кто должен представлять объединение на переговорах по урегулированию украинского конфликта. С таким призывом выступила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как передает Bloomberg со ссылкой на письмо итальянского премьера, по ее мнению, также необходимо понять, какими полномочиями должен обладать представитель ЕС.

Мелони потребовала, чтобы Евросоюз обсудил, кто должен представлять объединение на переговорах, связанных с конфликтом на Украине, и какими полномочиями должен обладать этот представитель говорится в публикации​​​ агентства

Премьер Италии считает, что нынешняя система может подорвать доверие к ЕС, если объединение так и не определит, кто и на каких условиях уполномочен выступать от его имени.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября.

Ранее итальянская газета La Verità отметила, что Евросоюз фактически отстранен от переговоров о прекращении конфликта на Украине.