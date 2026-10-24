Политик Мема: Мелони могла бы войти в состав переговорщиков по Украине

В Финляндии предложили Мелони на роль переговорщика по Украине Политик Мема: Мелони могла бы войти в состав переговорщиков по Украине

Москва24 окт Вести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони могла бы стать наилучшим посредником от ЕС на переговорах с Россией по урегулированию на Украине. С таким утверждением выступил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Мема призвал Италию скорректировать свою позицию в отношении Украины.

Мелони пользуется симпатией администрации Трампа, а исторические связи между Италией и Россией создают прочный фундамент, который может помочь в поиске дипломатического решения написал Мема в соцсети X

22 октября газета The Telegraph сообщила, что в Европе обсуждают пять возможных кандидатур на роль посредника в диалоге с Россией по украинскому урегулированию. Помимо президента Финляндии Александра Стубба, среди потенциальных участников переговоров называют премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Чехии Петра Павела, премьера Дании Метте Фредериксен и главу правительства Норвегии Йонаса Гара Стере.