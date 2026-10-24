Москва24 октВести.Премьер-министр Италии Джорджа Мелони могла бы стать наилучшим посредником от ЕС на переговорах с Россией по урегулированию на Украине. С таким утверждением выступил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Мема призвал Италию скорректировать свою позицию в отношении Украины.
Мелони пользуется симпатией администрации Трампа, а исторические связи между Италией и Россией создают прочный фундамент, который может помочь в поиске дипломатического решениянаписал Мема в соцсети X
22 октября газета The Telegraph сообщила, что в Европе обсуждают пять возможных кандидатур на роль посредника в диалоге с Россией по украинскому урегулированию. Помимо президента Финляндии Александра Стубба, среди потенциальных участников переговоров называют премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Чехии Петра Павела, премьера Дании Метте Фредериксен и главу правительства Норвегии Йонаса Гара Стере.