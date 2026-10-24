BZ: переговорщиком с РФ по Украине может стать президент Финляндии Стубб

СМИ узнали имя вероятного кандидата от ЕС на роль переговорщика с Россией BZ: переговорщиком с РФ по Украине может стать президент Финляндии Стубб

Москва24 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб — наиболее вероятный кандидат на роль представителя Европы на потенциальных переговорах с Россией по украинскому конфликту, сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

Президент Стубб считается перспективным кандидатом … У него есть важное преимущество перед многими европейскими лидерами: хорошая личная связь с (президентом США – прим. ред.) Дональдом Трампом … Эта связь может помочь приблизить европейские интересы безопасности к Вашингтону и снизить недоразумения между Трампом, (главой киевского режима Владимиром – прим. ред.) Зеленским и европейскими союзниками сказано в материале

Авторы публикации добавили, что финский президент обладает еще двумя качествами, которые, по их мнению, имеют большое значение для возможных переговоров с Москвой по украинскому урегулированию: опытом прямых контактов с Россией и связями с представителями Киева.

22 октября газета The Telegraph сообщила, что в Европе обсуждают пять возможных кандидатур на роль посредника в диалоге с Россией по украинскому урегулированию.

Помимо Стубба, среди потенциальных участников переговоров называют премьер-министра Италии Джорджу Мелони, президента Чехии Петра Павела, премьера Дании Метте Фредериксен и главу правительства Норвегии Йонаса Гара Стере.