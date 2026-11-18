Стубб потребовал активного участия Украины и Европы в мирных переговорах

Президент Финляндии высказался о роли Украины и Европы в переговорах с Россией Стубб потребовал активного участия Украины и Европы в мирных переговорах

Москва18 ноя Вести.Урегулирование украинского конфликт невозможно без участия представителей Европы и Украины. Такое мнение высказал глава Финляндии Александр Стубб.

На пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером политик также заявил, что диалог с Россией необходимо вести с позиции силы.

Ключевой момент здесь заключается в том, что нельзя обсуждать территориальные вопросы без участия Украины. Нельзя говорить о безопасности без участия Европы сказал Стубб

Ранее финский президент призвал Европу перехватить у США инициативу в переговорах с Россией. Стубб отметил, что европейцам нужно самостоятельно вести диалог с главой РФ Владимиром Путиным.