Стубб высоко оценил разговор с Путиным и призвал Европу к диалогу с Москвой

Стубб о разговоре с Путиным: "Нельзя хранить молчание" Стубб высоко оценил разговор с Путиным и призвал Европу к диалогу с Москвой

Москва11 ноя Вести.Президент Финляндии Александр Стубб высоко оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 27 октября, и призвал европейские страны наладить прямой диалог с Москвой. Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Если мы хотим участвовать в переговорах, мы не можем молчать и уходить в беззвучный режим. Но мы должны напрямую говорить с русскими заявил Стубб

Беседу с Путиным финский лидер назвал "хорошей и прямой". По его описанию, российский президент проявил себя как "очень проницательный", склонный к анализу, "очень хорошо подготовленный" и "очень спокойный" собеседник, который "определенно умеет слушать". При этом, подчеркнул Стубб, позиция России по ситуации вокруг Украины осталась прежней. Главным он назвал то, что Европа не передает свою безопасность в ведение США.

Стубб также отверг критику в адрес звонка, который он совершил вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. По его словам, разговор не расколол Европу: напротив, впервые европейская сторона смогла выступить посредником. Западных союзников проинформировали заранее, после чего пришло много положительных откликов и лишь один отрицательный.

Но мы полностью понимали, что нас критиковали за этот звонок, поскольку он означал изменение европейской политики сказал президент Финляндии

Он выразил надежду, что активность проявят и другие европейские лидеры, и ожидает, что инициативу по вовлечению Европы в переговоры по Украине возьмут на себя Германия, Франция и Италия.

Разговор Стубба и Стере с Путиным прошел 27 октября по просьбе финской и норвежской сторон, в преддверии возобновления переговоров по Украине в формате Москва - Вашингтон - Киев. Собеседники затронули перспективы мирного урегулирования, безопасность на Балтике и на севере Европы. Они также приветствовали договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров России, Украины и США.

Позднее Стере сообщил, что звонок был попыткой донести до российского лидера европейскую точку зрения, однако он не рассчитывает, что Путин пересмотрит позицию. Он допустил еще один телефонный разговор с президентом РФ.