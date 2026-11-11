NRK: Стере и Стубб могут еще раз позвонить Путину

Премьер Норвегии допустил еще один звонок Путину NRK: Стере и Стубб могут еще раз позвонить Путину

Москва11 ноя Вести.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере допустил, что он и президент Финляндии Александр Стубб проведут еще один телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Я очень рад, что Норвегия и Финляндия приняли этот вызов (начали диалог с РФ – прим.ред.), и не исключаю, что у нас будет новый разговор сказал глава норвежского кабмина телеканалу NRK

Он также прокомментировал прошедшую в Копенгагене встречу премьеров стран Северной Европы с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Стере, на встрече обсуждались направления поддержки Украины в ходе предстоящей зимы и трехсторонние переговоры, проходящие в Абу-Даби.

Ранее западные СМИ писали, что разговор Стере и Стубба с Путиным вызвал серьезные разногласия между европейскими странами. Среди североевропейских союзников произошел крупнейший со времени начала российской спецоперации на Украине раскол.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что этот звонок стал откровением для европейских стран – Россия не в изоляции и с ней необходимо договариваться. Кроме того, он кардинальным образом изменил отношение европейских СМИ к РФ.