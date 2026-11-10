Москва10 ноя Вести.Телефонный звонок президенту России Владимиру Путину финского лидера Александра Стубба и норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере стал откровением для европейских стран - Россия не в изоляции и с ней необходимо договариваться. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", заявил политолог Владимир Корнилов.

Он подчеркнул, что этот звонок кардинально изменил отношение европейских СМИ к России и Украине.

Европейские СМИ начали позволять себе "стебаться" над [главой киевского режима Владимиром] Зеленским. Норвежское издание написало, что он просто боится возвращаться на Украину, поэтому так много времени проводит в Европе, чем в Киеве. Я вот смотрю и удивляюсь тому, что один "животворящий звонок" президенту России делает с людьми - позвонил премьер Норвегии вместе с финским президентом и теперь вдруг и норвежская пресса прозревать начала, хотя была такая очень антироссийски настроенная. Удивительно как прозрели, что из одного звонка вдруг узнали, что Россия не в изоляции и что с Россией-таки надо договариваться заявил Корнилов

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Стубба и Стере с Путиным вызвал серьезные разногласия между европейскими странами. Инициатива, которая должна была продемонстрировать готовность Европы участвовать в урегулировании украинского конфликта, привела к крупнейшему расколу среди североевропейских союзников со времени начала спецоперации на Украине.