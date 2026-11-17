Стубб призвал Европу перехватить у США инициативу по диалогу с Россией Стубб призвал европейские страны начать прямой диалог с Путиным

Москва17 ноя Вести.Европейским странам нужно самостоятельно вести переговоры с главой России Владимиром Путиным, не полагаясь исключительно на посредничество США. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times (FT).

Финский лидер отметил, что Европа слишком долго передавала США ответственность за диалог с Россией, и назвал это "безответственным" шагом. При этом Стубб положительно оценил усилия американских переговорщиков, которые смогли возобновить переговоры по мирному урегулированию.

Теперь, когда у нас есть рамочное соглашение… я думаю, что европейские лидеры должны напрямую взаимодействовать с Путиным, передавая одно и то же послание… [и] общие тезисы сказал он

Президент Финляндии также заявил, что российский лидер готов обсуждать отношения с европейскими государствами. Однако Европа, по его мнению, запоздала с организацией такого диалога.

Сделка будет заключена политическими лидерами… Мы должны быть реалистами и понимать, что без согласия Путина сделки не будет. Именно Путин принимает решения в России добавил он

Стубб также предложил сосредоточить переговоры на шести направлениях, включая гарантии безопасности Украины, территориальные вопросы, экономическое восстановление после конфликта, меры укрепления доверия, прекращение огня и будущую архитектуру безопасности.

Ранее финский лидер положительно оценил телефонный разговор с Путиным, состоявшийся 27 октября. Он также выступил за восстановление прямых контактов европейских государств с Москвой.