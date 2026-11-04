В Европе ставят под сомнение возможность ЕС повлиять на переговоры по Украине Veritа: Евросоюз бесполезен в вопросе Украины

Москва4 ноя Вести.Евросоюз фактически отстранен от переговоров о прекращении конфликта на Украине. Об этом пишет итальянская газета La Verità.

В публикации издания уточняется, что многочисленные встречи с участием представителей Европы не приносят пользы в урегулировании конфликта.

Евросоюз бесполезен в вопросе Украины​​​. В любом формате говорится в заголовке статьи

Как отмечает издание, в Абу-Даби 10-11 ноября должны пройти трехсторонние переговоры России, США и Украины, посредником в которых выступят американцы. Европейцы же не будут участвовать в этой встрече, а о подготовке к ней получат информацию отдельно.

По мнению автора статьи, многочисленные встречи с участием европейских чиновников являются "уловкой, призванной искусственно" подчеркнуть их значимость.

Европейцев фактически держат на обочине переговоров американцы, которые считают себя единственными настоящими посредниками между Москвой и Киевом подытоживает Verità

Ранее стало известно, что в Брюсселе состоятся переговоры, на которых представители Украины, США, Франции, Германии и Великобритании обсудят подготовку к трехсторонней встрече по урегулированию украинского кризиса.