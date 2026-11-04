Москва4 нояВести.США не отправили своих представителей на переговоры по Украине, которые Еврокомиссия (ЕК) организовала в Брюсселе, общего заседания делегаций не состоялось, заявило издание Rapporteur.
При этом вместо единой встречи представителей переговоры превратились в отдельные консультации между ними, отметили журналисты.
США участвовали дистанционноговорится в публикации
О встрече представителей Евросоюза, Украины, США, Франции, Германии и Великобритании ранее сообщило издание Politico. На них стороны планировали обсудить подготовку к трехсторонней встрече между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, посвященной урегулированию украинского конфликта.