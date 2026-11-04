Rapporteur: США не отправили в Брюссель делегацию на переговоры по Украине

США не прислали своих представителей на переговоры по Украине в Брюсселе Rapporteur: США не отправили в Брюссель делегацию на переговоры по Украине

Москва4 ноя Вести.США не отправили своих представителей на переговоры по Украине, которые Еврокомиссия (ЕК) организовала в Брюсселе, общего заседания делегаций не состоялось, заявило издание Rapporteur.

При этом вместо единой встречи представителей переговоры превратились в отдельные консультации между ними, отметили журналисты.

США участвовали дистанционно говорится в публикации

О встрече представителей Евросоюза, Украины, США, Франции, Германии и Великобритании ранее сообщило издание Politico. На них стороны планировали обсудить подготовку к трехсторонней встрече между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, посвященной урегулированию украинского конфликта.