Представитель Дмитриева: сообщения о трехсторонних переговорах в США – фейк

Трехсторонней встречи с Киевом в США не будет, заявил представитель Дмитриева Представитель Дмитриева: сообщения о трехсторонних переговорах в США – фейк

Москва24 сен Вести.Сообщения украинских СМИ о якобы запланированных трехсторонних переговорах в США не соответствуют действительности, заявил представитель главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Он прокомментировал публикации, в которых утверждается, что в Нью-Йорке якобы пройдут переговоры между российской, украинской и американской сторонами по урегулированию конфликта.

Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут написал представитель Дмитриева в Telegram-канале главы РФПИ

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал условия мирного урегулирования конфликта, на которых настаивает президент США Дональд Трамп. По его словам, американский лидер требует прекращения огня по энергоинфраструктуре.