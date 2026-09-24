Москва24 сенВести.Сообщения украинских СМИ о якобы запланированных трехсторонних переговорах в США не соответствуют действительности, заявил представитель главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Он прокомментировал публикации, в которых утверждается, что в Нью-Йорке якобы пройдут переговоры между российской, украинской и американской сторонами по урегулированию конфликта.
Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будутнаписал представитель Дмитриева в Telegram-канале главы РФПИ
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал условия мирного урегулирования конфликта, на которых настаивает президент США Дональд Трамп. По его словам, американский лидер требует прекращения огня по энергоинфраструктуре.