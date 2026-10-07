Рябков заявил, что трехсторонняя встреча Россия–США–Украина не планируется Рябков: в планах нет трехсторонней встречи Россия–США–Украина

Москва7 окт Вести.В настоящий момент контакты в формате Россия–США–Украина не планируются. Они прерваны Киевом, однако Москва открыта к продолжению диалога. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Во время общения с журналистами он напомнил, что именно киевский режим стал инициатором прекращения трехсторонних встреч.

Контакты в этом формате были в прошлом. Они были прерваны Киевом, который уверовал, что его кукловоды и его спонсоры обеспечат нужный ему тренд, который на поверку оказался усилением террористических преступных проявлений подчеркнул Рябков

Сергей Рябков добавил, что сейчас Россия не наблюдает особой активности от США в решении вопросов по урегулированию конфликта на Украине. При этом Москве понятно, что Вашингтон обладает ключевой ролью в воздействии на Киев.