Рябков: понимания по срокам проведения нового раунда переговоров по Украине нет

Рябков: сроков проведения нового раунда переговоров по Украине нет Рябков: понимания по срокам проведения нового раунда переговоров по Украине нет

Москва17 ноя Вести.Сроки и место проведения нового раунда переговоров по украинскому вопросу на данный момент не определены, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Нет никакого понимания ни по срокам, ни по месту, ни по перспективам сказал замглавы МИД России

Кроме того, Рябков подчеркнул, что речи о подключении европейцев к переговорному процессу по Украине не идет.

Пусть они дальше занимаются репродукцией своих санкционных пакетов отметил дипломат, отвечая на вопрос о том, как введенные накануне Евросоюзом санкции могут повлиять на потенциальное участие представителей ЕС в будущих раундах переговоров по Украине

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что очередной раунд переговоров по Украине планируется провести в трехстороннем формате, возможное участие европейских представителей с Москвой не согласовывалось.