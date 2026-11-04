Москва4 нояВести.Встреча представителей Еврокомиссии, Германии, Франции, Великобритании, США, Украины и Всемирного банка в Брюсселе не принесла практических результатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Организатором встречи выступила Еврокомиссия, которая по итогам обсуждений сообщила, что участники рассмотрели вопросы "послевоенной реконструкции и развития Украины".
Практических результатов с точки зрения возможного урегулирования конфликта на встрече не достигнутоотметил источник
Переговоры проходили на уровне технических делегаций.
СМИ при этом сообщали, что американские представители не лично приехали в Брюссель, а подключились дистанционно. Кроме того, вместо единой встречи переговоры раздробились на отдельные консультации.