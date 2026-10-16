Лидеры ЕС не предложили практических мер для стабилизации энергорынка в Европе

Саммит ЕС не привел к конкретным решениям для смягчения энергокризиса в Европе Лидеры ЕС не предложили практических мер для стабилизации энергорынка в Европе

Москва16 окт Вести.Лидеры ЕС по итогам первого дня саммита не смогли предложить практических мер по выходу из европейского энергетического кризиса, подтвердили лишь свое стремление к продолжению стратегии перехода к альтернативной энергетике и призвали к скоординированным международным действиям по стабилизации поставок энергоресурсов.

Кроме того, руководство ЕС призвало США не ограничивать поставки топлива в Европу.

Европейский совет (саммит ЕС – прим. ред.) подчеркнул важность скоординированных международных мер по стабилизации поставок энергоресурсов и призвал к беспрепятственной торговле энергоресурсами и топливом между странами-партнерами (США – прим. ред.) говорится в письменном заявлении евролидеров

В том же документе отмечается, что, по мнению властей ЕС, энергопереход к альтернативным источникам энергии является "самой эффективной стратегией достижения стратегической автономии Европы".

Ранее газета Politico сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам ЕС обсудить идею создания общих стратегических резервов газа на фоне опасений нехватки топлива зимой.