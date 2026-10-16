Эксперт Линников усомнился в стабилизации топливного рынка в Европе Эксперт Линников: ЕС не стоит рассчитывать на нормализацию ситуации с топливом

Москва16 окт Вести.В кратко- и в среднесрочной перспективе не стоит рассчитывать на нормализацию ситуации на европейском топливном рынке, заявил в комментарии ИС "Вести" основатель Коллегии адвокатов "Линников и партнеры" Александр Линников.

По его словам, к такому развитию событий привели непосредственно действия руководства стран ЕС.

Европа неизбежно и логично оказалась в абсурдной ситуации, когда действия безответственные и малопрагматичные действия лидеров Евросоюза привели ее к сегодняшней ситуации. Отказавшись от поставок качественных энергоносителей из РФ, Европа была вынуждена искать альтернативные источники, и сегодня поставки из этих источников дали сбой. Европа рискует оказаться как без газа перед началом отопительного сезона, так и испытать ранее невиданный дефицит дизтоплива и бензина заявил он

На данный момент в Европе осознают критичность ситуации, однако в нынешнем политическом фоне представители стран ЕС не намерены возобновлять переговоры с Россией.

Казалось бы, наиболее простая и действенная мера — это возобновление политического диалога и экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Сегодня Россия является, пожалуй, самым доступным, надежным и проверенным годами поставщиком энергоносителей и топлива. Однако европейские державы воздерживаются от возобновления переговоров с Россией, настаивая на своих недальновидных и, очевидно, ошибочных политических позициях. Поэтому в кратко- и в среднесрочной перспективе не стоит рассчитывать на нормализацию ситуации на европейском топливном рынке полагает эксперт

Ранее автор ИС "Вести" Александр Христенко отмечал, что США рассматривают топливные проблемы Евросоюза как уязвимость. По его мнению, американские власти фактически открыто демонстрируют пренебрежение ЕС по этому вопросу.