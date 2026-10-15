Москва15 окт Вести.Топливные проблемы Евросоюза (ЕС) в США рассматривают как уязвимость. Американские власти фактически открыто демонстрируют пренебрежение к данной проблеме европейцев, заявил автор ИС "Вести" Александр Христенко.

Российско-американская дизельная сделка показала, что отсутствие самодостаточности европейцев в обеспечении себя топливом Вашингтоном рассматривается как уязвимость и проблема самого ЕС заметил он

В частности, как считает Христенко, пренебрежение США к Европе считывается и в действиях президента США Дональда Трампа. Схожей позиции придерживается глава греческого Института энергетики Юго-Восточной Европы (IENE) Костис Стамболис.

Трамп демонстрирует европейцам, что он не хочет иметь дело с Европой и плевать на них… Это еще больше усугубляет раскол между США и ЕС указал Стамболис

Христенко в свою очередь отметил, что Вашингтон под угрозой лишить ЕС последнего доступного источника в виде американского дизеля вынудил Германию и Францию распечатать стратегические резервы — до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива в рамках соглашения G7. При этом запасов хватит лишь на 3–4 месяца.

На чем потом будут передвигаться европейцы — большой вопрос, и ответ на него находится где угодно, но только не в Брюсселе. Тем не менее сегодня именно там в рамках Евросовета стартует объявленный [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен "стратегический диалог" о НПЗ. И так очевидно, впрочем, что на строительство новых перерабатывающих мощностей нужны годы и миллиарды евро, которые сейчас уходят на Украину. Пока же европейцам остается лишь с крайним негодованием наблюдать, как российский дизель проплывает мимо их берегов сказал журналист

О том, как Европа пытается оправиться от топливного шока, - в авторской колонке Александра Христенко.