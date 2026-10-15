Христенко: ЕС собственными санкциями против РФ поставил на себе эксперимент Христенко: ЕС введением санкций против РФ решил поставить на себе эксперимент

Москва15 окт Вести.Евросоюз (ЕС), который ввел топливные санкции против России, сыграл сам против себя. По сути, отмечает автор ИС "Вести" Александр Христенко, Европа поставила на себе эксперимент.

Евросоюз решил поставить эксперимент на себе и ввел санкции против топлива из России, поставки которого обеспечивали до половины всего импорта дизеля в ЕС. После блокировки Ормуза и ограничения поставок из Китая и Индии европейцам ничего не оставалось, кроме как переключиться на последний доступный источник - США отметил он

Однако американская сторона сконцентрировалась на внутренних заботах и не стала оперативно помогать ЕС.

Трамп решил, что для него снижение цен на топливо в интересах американцев - "замечательных фермеров, скотоводов и водителей грузовиков - главный приоритет". К искреннему удивлению европейцев, они в этот список не вошли заметил Христенко

Фактически, отметил журналист, Европа оказалась в состоянии, когда в одиночку она не способна обеспечить себе топливом.

Тут и выяснилось, что у Европы, которая чуть ли не завтра собралась воевать с Россией, образно говоря ни танк не заведется, ни самолет не взлетит (треть керосина тоже привозная). Заправить технику, а значит, обеспечить мобильность своих армий в случае длительного конфликта, Евросоюзу в одиночку просто нечем заметил он

При этом еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен ранее сообщал, что Европейский союз переплатил более 100 млрд евро за импорт топлива, но физические объемы импорта не увеличились.

Избавление от "зависимости" от российских энергоносителей обернулось тотальным подчинением одному поставщику констатировал журналист

О том, как Европа пытается оправиться от шока, - в авторской колонке Александра Христенко.