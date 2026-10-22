Европа ошиблась, не беря в расчет, что может стать проигравшей в конфликте Христенко: проигравшей стороной украинского конфликта может оказаться Европа

Москва22 окт Вести.Однажды выступив стороной украинского кризиса, Европа совершила стратегическую ошибку, не беря в расчет, что может оказаться проигравшей в этом конфликте. Об этом заявил журналист информационной службы "Вести" Александр Христенко в своей колонке.

Однажды выступив стороной украинского конфликта, Европа совершила стратегическую ошибку, не беря в расчет, что может стать проигравшей стороной этого конфликта. Само это понятие "безоговорочная капитуляция" для канцлера Германии, провозгласившего своей целью сделать Бундесвер самой сильной регулярной армией в Европе, должно быть, невыносимо. Как и для Урсулы фон дер Ляйен пишет Христенко

Подробнее о переговорных позициях сторон, причастных к конфликту, и реакции Европы на визиты американских представителей в Россию читайте в авторской колонке Александра Христенко.