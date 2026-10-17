Эксперт: отказ ЕС от мирного курса по Украине стал "стратегической ошибкой" Эксперт Варга: отказ ЕС от мирного курса по Украине стал большой ошибкой

Москва17 окт Вести.Смена власти в США открыла перед европейцами возможность отказаться от курса, который проводила в отношении Украины и РФ администрация экс-президента Джо Байдена. В ЕС, решив сохранить текущую позицию, поступили недальновидно. Об этом заявил ИС "Вести" экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России Дьердь Варга.

Очень большая стратегическая ошибка была сделана в январе 2025 года. С приходом администрации Трампа у Европы появилась возможность отказаться от курса, который проводила в отношении Украины и России администрация [экс-президента США Джо] Байдена. Трамп заявил о намерении прекратить войну, а Европейский союз этим не воспользовался. Более того, пошел на повышение ставок. Например, поддержал инициативу Британии о коалиции желающих. Получается, что внешнеполитическая стратегия ЕС находится под британским влиянием, а Британия даже не член Евросоюза. Это совершенно зря. Ошибочна и сама абсолютизация Украинской войны. ЕС - это 27 государств с населением 450 миллионов человек. Войн и конфликтов, затрагивающих интересы Европы, много сказал Варга

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