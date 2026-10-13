Москва13 октВести.Разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами отражают общее ухудшение отношений внутри трансатлантического альянса. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в интервью RT.
По его оценке, европейские лидеры рассчитывали действовать единым фронтом с США и надеются переждать период президентства Дональда Трампа. Но американский курс на мирное урегулирование конфликта на Украине противоречит подходу руководства ЕС, которое вложило значительные ресурсы в противостояние с Россией.
Научный сотрудник допустил, что на фоне сотрудничества Вашингтона и Москвы в энергетической сфере более умеренные политики на Западе могут получить новые аргументы в пользу пересмотра затрат на поддержку Киева.
Очень маловероятно, что ЕС изменит свою политику... Мгновенного эффекта не будетпредположил Межевич
Он подчеркнул, что европолитика имеет устоявшийся, демонстративный, принципиальный и антироссийский настрой.
Более заметные перемены, по его мнению, могут проявиться при обновлении политических элит, в частности во Франции, заключил эксперт.
Ранее представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз используют СМИ для саботажа любых мирных усилий по Украине и разрушения коммуникации между Соединенными Штатами и Россией.