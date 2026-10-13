Эксперт Межевич счел, что смена политики ЕС по Украине маловероятна

Эксперт усомнился в скорой смене курса Евросоюза по Украине Эксперт Межевич счел, что смена политики ЕС по Украине маловероятна

Москва13 окт Вести.Разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами отражают общее ухудшение отношений внутри трансатлантического альянса. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич в интервью RT.

По его оценке, европейские лидеры рассчитывали действовать единым фронтом с США и надеются переждать период президентства Дональда Трампа. Но американский курс на мирное урегулирование конфликта на Украине противоречит подходу руководства ЕС, которое вложило значительные ресурсы в противостояние с Россией.

Научный сотрудник допустил, что на фоне сотрудничества Вашингтона и Москвы в энергетической сфере более умеренные политики на Западе могут получить новые аргументы в пользу пересмотра затрат на поддержку Киева.

Очень маловероятно, что ЕС изменит свою политику... Мгновенного эффекта не будет предположил Межевич

Он подчеркнул, что европолитика имеет устоявшийся, демонстративный, принципиальный и антироссийский настрой.

Более заметные перемены, по его мнению, могут проявиться при обновлении политических элит, в частности во Франции, заключил эксперт.

Ранее представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания и Евросоюз используют СМИ для саботажа любых мирных усилий по Украине и разрушения коммуникации между Соединенными Штатами и Россией.