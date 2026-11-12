Москва12 ноя Вести.Соединенным Штатам выгодно изменение архитектуры европейской безопасности, которое продвигает Россия. Таким мнением с NEWS.ru поделился политолог-американист Борис Межуев.

По его словам, если у президента США Дональда Трампа получится разбить "проукраинский консенсус" в Америке, то у него появится шанс договориться с Москвой по этому вопросу.

До сих пор основой европейской архитектуры безопасности были американский "ядерный зонтик" и военные базы США. И то и другое стало для Штатов слишком затратно, поэтому я не исключаю, что Трамп согласится разделить ответственность за безопасность Европы с Россией сказал Межуев

Как считает эксперт, ожидать "отката" НАТО к границам 1997 года не стоит: все страны, принятые в альянс за последние десятилетия, останутся в нем. При этом у Москвы, по словам Межуева, есть возможность договориться о том, чтобы в блок не принимали Грузию, Украину, Молдавию и другие государства, граничащие с РФ.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва готова немедленно начать согласование новой архитектуры европейской безопасности в тандеме с представителями США.