Мухин заявил, что США не вернутся к статусу главного спонсора Украины

Вашингтон пересматривает формат своего участия в украинском конфликте Мухин заявил, что США не вернутся к статусу главного спонсора Украины

Москва12 ноя Вести.США не вернутся к статусу главного спонсора конфликта на Украине, несмотря на ожидания Киева и европейских союзников. Такое мнение в беседе с "KP.RU" высказал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Этого не произойдет ответил Мухин на вопрос о возвращении США стать генспонсором конфликта на Украине

По его словам, президент США Дональд Трамп вывел страну из положения, при котором Вашингтон выделял на поддержку Украины значительные средства, переложив часть расходов на Евросоюз. Мухин считает, что демократы не станут менять этот курс, поскольку рискуют потерять политические позиции, полученные после выборов 3 ноября.

Эксперт также предположил, что к концу января 2027 года станет ясно: принципиальных изменений в американской помощи Европе по украинскому конфликту не произойдет. В таком случае ситуация будет разрешаться на поле боя, а сбор средств для Киева в Европе продолжится с трудностями.

Ранее сообщалось, что НАТО пересмотрит военное планирование ради борьбы с Россией.