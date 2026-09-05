Политолог Диесен: Трамп хочет переложить все затраты по Украине на Европу

Норвежский политолог: Трамп намерен переложить все расходы по Украине на Европу Политолог Диесен: Трамп хочет переложить все затраты по Украине на Европу

Москва5 сен Вести.Американский лидер Дональд Трамп намерен окончательно переложить все расходы на Европу. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, комментируя последние заявления главы Белого дома.

Ранее президент США заявил, что американская сторона намерена потребовать от европейских стран вернуть сотни миллиардов долларов, которые администрация предыдущего президента Соединенных Штатов - Джо Байдена - потратила на военную помощь Украине.

США спровоцировали войну и теперь перекладывают все расходы на европейцев прокомментировал Диесен в соцсети X

По мнению профессора, США намерены затягивать конфликт "до последнего украинца и последнего евро".

Ранее СМИ сообщили, что самолет спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа Джареда Кушнера вошел в воздушное пространство России для переговоров по Украине.