НАТО пересмотрит военное планирование ради борьбы с Россией Politico: НАТО хочет отказаться от части зарубежных операций ради борьбы с РФ

Москва11 ноя Вести.Страны НАТО собираются частично отказаться от дополнительных сил для зарубежных операций, чтобы сконцентрироваться на противостоянии с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов Североатлантического альянса.

Издание отмечает, что возможный пересмотр военного планирования может стать крупнейшим за последние 20 лет.

Союзники по НАТО рассматривают крупнейший пересмотр военного планирования как минимум за два десятилетия, отдавая приоритет противостоянию с Россией перед сохранением дополнительных сил для операций в таких странах, как Ирак и Афганистан говорится в публикации

Речь идет об изменении требований к военным возможностям 32 стран НАТО. Сейчас они должны предусматривать ресурсы и для крупного конфликта в Европе, и для зарубежных миссий. Новый подход будет заключаться в возможности выбрать между этими сценариями.

По данным издания, возможные изменения нашли поддержку в США, североевропейских странах и государствах восточного фланга НАТО. Союзники из Южной Европы по-прежнему выступают за сохранение объемов зарубежных операций.

Уточняется, что предложение о пересмотре военного планирования пока находится на стадии обсуждения и не означает автоматического прекращения действующих миссий НАТО.