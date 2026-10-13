Москва13 окт Вести.Страны НАТО меняют подход к военно-технической стратегии и стремительно оснащают свои войска дешевым наступательным вооружением, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников".

Планы закупки вооружений у США указывает на признаки приближающегося слома устоявшейся военно-технической стратегии стран НАТО.

Вместо дорогостоящих и высокотехнологичных средств поражения НАТО делает ставку на упрощение всех комплектующих. В частности, альянс использует гражданские технологии и изделия двойного назначения.

Такой подход не только удешевляет конечное изделие и сокращает время на его производство, но позволяет быстро масштабировать объемы выпуска. В перспективе это ведет к лавинообразному насыщению войск наступательным вооружением большой дальности наземного, морского и воздушного базирования приводит РИА Новости выдержку из доклада "Росконгресса"

Американский генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, представил на Варшавском форуме по безопасности план действий альянса на случай отражения возможного нападения России.

При этом Гринкевич признал, что не считает такой военный конфликт неизбежным или ожидаемым в ближайшее время. Стратегия получила название "теория победы".