Москва12 окт Вести.Американский генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, подготовил план действий альянса на случай отражения возможного нападения России. При этом он признал, что не считает такой военный конфликт неизбежным или ожидаемым в ближайшее время.

Стратегию, которая получила названия "теория победы", главком НАТО представил на Варшавском форуме по безопасности 12 октября.

Эта стратегия согласована всеми 32 союзниками, так что она представляет и включает каждого из нас. Другими словами, это наша теория победы. Перед описанием этой теории более детально позвольте мне прояснить: я не считаю, что конфликт неизбежен или грозит в ближайшее время. Это не так сказал Гринкевич

Согласно "теории победы", НАТО в случае нападения намерена сначала отразить атаку, а затем нанести ответный удар по участвовавшим в ней силам. Как подчеркнул Гринкевич, альянс не добивается "стратегического поражения" России, а просто стремится пресечь нападение и не допустить захвата своей территории.

Ранее глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс не планирует блокады Калининградской области.