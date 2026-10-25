Strategic Culture: попытка разгромить Россию привела НАТО на грань поражения SC: НАТО на грани исторического поражения из-за попытки Запада уничтожить Россию

Москва25 окт Вести.Североатлантический альянс оказался на грани поражения из-за попытки Запада уничтожить Россию. Об этом пишет издание Strategic Culture (SC).

Уточняется, что Запад еще может избежать разгрома в противостоянии с Москвой – обратившись к мирному урегулированию украинского конфликта, однако Киев и европейские элиты, спонсирующие его, не готовы пойти на это.

По иронии судьбы, опосредованная война НАТО на Украине была призвана "стратегически разгромить" Россию. Однако, как оказалось, именно ось НАТО стоит на пороге исторического поражения говорится в материале

Глава киевского режима Владимир Зеленский, как подчеркивается, "цепляется за власть" только благодаря поддержке европейских лидеров.

Ранее газета Politico сообщила, что страны НАТО в самое ближайшее время приступят к обсуждению потребностей в военных силах и вооружениях в рамках планирования обороны на случай предполагаемого конфликта с РФ.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, в свою очередь, подтвердил существование канала срочной связи между Россией и НАТО.