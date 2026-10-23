Москва23 октВести.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости подтвердил существование канала срочной связи между Россией и НАТО.
Дипломат добавил, что стороны задействуют экстренную линию по мере необходимости.
У нас существует этот канал, когда надо, мы его задействуемзаявил Грушко "на полях" Веронского Евразийского экономического форума
В октябре 2021 года после высылки российских дипломатов при НАТО министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил об ответных шагах России.
В частности, была приостановлена работа военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве и ее информационного бюро.
Российское постоянное представительство при НАТО также приостановило деятельность, а странам военного блока для контактов с российской стороной было предложено обращаться к послу РФ в Бельгии.
Ранее стало известно о намерении президента Франции Эммануэля Макрона создать прямой канал связи с Россией.