Замглавы МИД Грушко: РФ и НАТО при необходимости используют экстренную связь

МИД РФ подтвердил наличие экстренной линии связи между Россией и НАТО Замглавы МИД Грушко: РФ и НАТО при необходимости используют экстренную связь

Москва23 окт Вести.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью РИА Новости подтвердил существование канала срочной связи между Россией и НАТО.

Дипломат добавил, что стороны задействуют экстренную линию по мере необходимости.

У нас существует этот канал, когда надо, мы его задействуем заявил Грушко "на полях" Веронского Евразийского экономического форума

В октябре 2021 года после высылки российских дипломатов при НАТО министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил об ответных шагах России.

В частности, была приостановлена работа военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве и ее информационного бюро.

Российское постоянное представительство при НАТО также приостановило деятельность, а странам военного блока для контактов с российской стороной было предложено обращаться к послу РФ в Бельгии.

Ранее стало известно о намерении президента Франции Эммануэля Макрона создать прямой канал связи с Россией.